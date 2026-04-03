Земля уже перенаселена: ученые назвали критическую черту

Ученые пришли к выводу, что нынешняя численность населения Земли значительно превышает ее долгосрочные возможности. По их оценкам, планета способна стабильно обеспечить ресурсами лишь около 2,5 миллиарда человек.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Исследование, проведенное под руководством ученых из Университета Флиндерса, охватило данные о населении и потреблении ресурсов с 1000 года по сей день. В прошлые века человечество сохраняло баланс с природой: рост населения сопровождался развитием технологий, которые компенсировали возросший спрос на ресурсы.

Однако после Второй мировой войны ситуация изменилась, и в 1950-1960-х годах этот баланс начал разрушаться, а мир вошел в так называемую «отрицательную демографическую фазу», когда увеличение населения уже не обеспечивает экономического роста такими же темпами, как раньше.

Сегодня на планете проживает около 8,3 миллиарда человек, и, по прогнозам, численность может вырасти до 11,7-12,4 миллиарда к концу XXI века. После этого ожидается постепенное сокращение населения — впервые со времен пандемии чумы в XIV веке.

Ученые отмечают, что реальные масштабы проблемы долгое время маскировались благодаря активному использованию ископаемого топлива. Именно нефть и газ позволили резко нарастить производство пищи и энергии, фактически отсрочив дефицит ресурсов. В то же время эти источники ограничены и не восстанавливаются в быстром темпе.

По словам ведущего автора исследования, профессора глобальной экологии Кори Брэдшоу, в условиях экологической устойчивости и достойного уровня жизни оптимальная численность населения должна была бы составлять около 2,5 миллиарда человек.

Ученые предупреждают: если человечество не изменит подходы к использованию энергии, земли и воды, это приведет к усилению экологических и социальных кризисов. В то же время они подчеркивают, что исследование не предусматривает никаких радикальных сценариев сокращения населения, а лишь призывает к переосмыслению моделей потребления.

«Стоит отметить, что не все исследователи соглашаются с этими цифрами — по некоторым оценкам, вместимость Земли значительно превышает 2,5 миллиарда, тогда как другие говорят, что население быстро достигнет примерно 10 миллиардов», — говорится в статье.

