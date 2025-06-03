Земля вибрировала 9 дней: ученые нашли причину аномалии в Гренландии

Цунами / © sylvania-tsunami.com

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В сентябре 2023 года сейсмологи по всему миру фиксировали регулярный, необъяснимый сигнал: каждые 90 секунд поступали легкие, но четкие вибрации, которые не соответствовали ни одному известному природному явлению. Их источник долго оставался загадкой.

Об этом сообщило издание Daily mail.

Теперь благодаря новейшему спутнику SWOT (Surface Water and Ocean Topography), запущенному в 2022 году, ученые смогли выяснить, что причиной стала гигантская волна — мегацунами высотой 200 метров. Оно возникло в результате обвала горы высотой 1200 метров, упавшей во фьорд Диксон на северо-западе Гренландии. Примерно 25 миллионов кубометров скал и льда обвалились в воду, вызвав мощный гидродинамический эффект.

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Волна оказалась настолько масштабной, что «застряла» во фьорде, многократно отскакивая от его берегов. Такой тип явления называется «сейша» — стоячая волна, которая резонирует в ограниченном пространстве. По словам ведущего автора исследования, Тома Монахана из Института Шмидта по вопросам искусственного интеллекта в Оксфорде, амплитуда волны достигала почти 8 метров, а сила колебаний — около 500 гиганьютонов. Это эквивалентно одновременному запуску 14 ракет «Сатурн-5».

Сейсмическая аномалия оставалась неизвестной, ведь даже военный корабль Дании, посетивший район после происшествия, не заметил явных признаков. Это произошло из-за того, что стоячая волна постепенно снижалась до нескольких сантиметров, оставаясь при этом сейсмически активной.

Ключевую роль в раскрытии явления сыграл SWOT — спутник, способный с необычайной точностью измерять высоту поверхности воды. Он использует две антенны, создающие высокоточную стереосъемку. Это позволяет фиксировать даже миллиметровые изменения на труднодоступных территориях, в частности во фьордах, реках и ледниковых заливах.

Благодаря данным SWOT команда ученых смогла измерить наклон и изменение высоты водной поверхности во время сейши. В сочетании с сейсмическими данными с тысяч километров исследователи реконструировали размеры и динамику волн.

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Дополнительный анализ местной погоды и приливов исключил другие возможные причины аномалии. Подтверждено: единственным источником мог быть именно гигантский оползень, произошедший вследствие потепления климата.

По словам соавтора исследования профессора Томаса Адкока, это открытие демонстрирует, как новое поколение спутниковых технологий способно разгадывать природные явления, которые ранее оставались непонятными. А в условиях глобального потепления такие события будут становиться только чаще.

Данные, полученные в 2024 году в Университетском колледже Лондона, свидетельствуют: обвал горы произошел из-за ослабления ледника вокруг, которое вызвало изменение климата. Учитывая популярность Диксон-фьорда среди круизных маршрутов, угроза для жизни туристов могла быть катастрофической.

Недавние события в Швейцарии — где обвал ледника уничтожил 90% села Блаттен — лишь подчеркивают масштабы риска.

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«Изменение климата порождает новые, невиданные экстремальные явления. Эти экстремальные явления быстрее всего меняются в отдаленных районах, таких как Арктика, где наши возможности измерять их с помощью физических датчиков ограничены», — отметил Монахан.

Напомним, ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее.