Ядерный взрыв / © pixabay.com

Ученые считают, что в случае критической угрозы столкновения с астероидом человечество теоретически может предотвратить катастрофу с помощью ядерного взрыва. Новое компьютерное моделирование и эксперименты показали: такой сценарий не обязательно приведет к распаду космического тела на опасные обломки.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование показывает, что астероиды способны выдерживать значительно большие нагрузки. Более того — под действием экстремального удара они могут даже укрепляться. Это открытие меняет представление о рисках ядерного сценария планетарной защиты, ведь уменьшает вероятность того, что после взрыва к Земле полетит рой обломков.

Команда ученых, в которую вошли физики из Оксфордского университета и представители стартапа Outer Solar System Company (OuSoCo), исследовала поведение железного метеорита под воздействием сильного облучения. По словам соучредителя OuSoCo Мелани Бохманн, анализы подтвердили рост прочности материала примерно в 2,5 раза на микроскопическом уровне.

Ученые напоминают, что сейчас основным проверенным методом защиты считается кинетический ударник — как в миссии DART, когда аппарат намеренно врезался в астероид. В то же время такой подход имеет много неопределенностей: ошибка в расчетах или неожиданная реакция материала может лишь отсрочить столкновение с Землей или изменить траекторию непредсказуемо.

Чтобы лучше понять эти риски, исследователи впервые смогли в реальном времени и неразрушающим методом наблюдать, как метеорит деформируется и адаптируется к экстремальным условиям. Эксперименты проводили на ускорителе частиц Super Proton Synchrotron в центре HiRadMat Европейской организации ядерных исследований — CERN. Образец железного метеорита Кампо-дель-Сьело облучали короткими импульсами протонного пучка различной интенсивности.

Датчики зафиксировали, что материал сначала размягчался и сгибался, а затем снова становился крепче. Кроме того, он эффективнее рассеивал энергию при более сильных ударах. Это объясняет, почему предыдущие лабораторные модели часто давали противоречивые результаты по прочности астероидов.

Ученые отмечают: механические свойства космических тел меняются в режиме реального времени, поэтому их нельзя считать постоянными, как это часто делают в моделях отклонения. В дальнейшем команда планирует исследовать астероиды с другим составом, ведь более неоднородные породы могут вести себя иначе.

По словам соучредителя OuSoCo Карла-Георга Шлезингера, мир должен быть готов к миссии ядерного отклонения с высокой точностью, хотя провести полномасштабные испытания заранее невозможно. В то же время ученые подчеркивают: в случае реальной угрозы скорее всего, применят дистанционный ядерный взрыв вблизи астероида, чтобы испарить часть его поверхности и изменить орбиту, не разрушая тело полностью.

