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Землю можно будет временно охладить: ученые исследовали необычный способ
Ученые изучили возможность временно понизить глобальную температуру благодаря выделению метана из атмосферы.
Выделение метана из атмосферы может относительно быстро снизить пиковую температуру Земли. Однако такой эффект будет временным: если прекратить выделение газа, возобновится потепление.
Об этом говорится в международном исследовании, опубликованном в журнале Phys.
Ученые рассмотрели возможность удалять или расщеплять находящийся в атмосфере метан. Это отличается от сокращения новых выбросов и пока остается экспериментальным направлением.
«Выделение метана может временно снизить пиковое потепление, но это не постоянное решение. Если мы прекратим удалять метан, потепление вернется», – объяснил профессор Чалмерского технологического университета Даниэль Йоханссон.
Как это может работать
Метан находится в атмосфере в значительно меньших концентрациях, чем углекислый газ и сохраняется там меньше времени, но является мощным парниковым газом. Поэтому уменьшение его концентрации может повлиять на глобальную температуру быстрее сокращения концентрации CO₂.
Исследователи сравнили три подхода: выделение атмосферного метана, выделение углекислого газа с длительным хранением и управление солнечной радиацией, которое предполагает уменьшение количества солнечной энергии, достигающей поверхности Земли.
Моделирование показало, что выделение метана может относительно быстро снизить температуру. Если такое вмешательство прекратить, потепление возобновится, хотя и менее резко, чем при прекращении управления солнечной радиацией.
Зато эффект выделения CO₂ может сохраняться дольше, если выделенный газ будет надежно сохраняться.
Почему это не готовое решение
По словам Йоханссона, выделение метана следует рассматривать только как возможное дополнение к существенному сокращению выбросов и длительному выделению углекислого газа.
«Если в будущем нам удастся удалять метан из атмосферы, это может стать способом снизить пиковое потепление и тем самым снизить последствия превышения уровня 1,5°C. Но прежде чем мы узнаем, действительно ли это осуществлено, нужны гораздо более масштабные исследования», — отметил он.
Одна из главных проблем – очень низкая концентрация метана: он составляет всего около двух частей на миллион атмосферного воздуха.
Кроме того, выделение метана может влиять на атмосферную химию, в частности взаимодействие с озоном. Это создает дополнительные неопределенности по поводу климата, качества воздуха, здоровья людей и экосистем.
Авторы отмечают, что исследование оценивает потенциальные климатические последствия такого вмешательства, а не доводит готовность технологии к масштабному применению.
Напомним, глобальная температура океана достигла рекордных 21,1 °C, что свидетельствует о развитии мощного Супер Эль-Ниньо на фоне антропогенного изменения климата. Природный цикл Эль-Ниньо ослабляет пассаты, из-за чего горячая вода накапливается у поверхности, повышая общую температуру планеты и вызывая аномальную жару и экстремальные погодные условия по всему миру. Ученые предостерегают, что самые плохие последствия этого явления еще впереди.