Землю можно будет временно охладить: ученые исследовали необычный способ

Атмосфера Земли / © NASA

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Выделение метана из атмосферы может относительно быстро снизить пиковую температуру Земли. Однако такой эффект будет временным: если прекратить выделение газа, возобновится потепление.

Об этом говорится в международном исследовании, опубликованном в журнале Phys.

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Ученые рассмотрели возможность удалять или расщеплять находящийся в атмосфере метан. Это отличается от сокращения новых выбросов и пока остается экспериментальным направлением.

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«Выделение метана может временно снизить пиковое потепление, но это не постоянное решение. Если мы прекратим удалять метан, потепление вернется», – объяснил профессор Чалмерского технологического университета Даниэль Йоханссон.

Как это может работать

Метан находится в атмосфере в значительно меньших концентрациях, чем углекислый газ и сохраняется там меньше времени, но является мощным парниковым газом. Поэтому уменьшение его концентрации может повлиять на глобальную температуру быстрее сокращения концентрации CO₂.

Исследователи сравнили три подхода: выделение атмосферного метана, выделение углекислого газа с длительным хранением и управление солнечной радиацией, которое предполагает уменьшение количества солнечной энергии, достигающей поверхности Земли.

Моделирование показало, что выделение метана может относительно быстро снизить температуру. Если такое вмешательство прекратить, потепление возобновится, хотя и менее резко, чем при прекращении управления солнечной радиацией.

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Зато эффект выделения CO₂ может сохраняться дольше, если выделенный газ будет надежно сохраняться.

Почему это не готовое решение

По словам Йоханссона, выделение метана следует рассматривать только как возможное дополнение к существенному сокращению выбросов и длительному выделению углекислого газа.

«Если в будущем нам удастся удалять метан из атмосферы, это может стать способом снизить пиковое потепление и тем самым снизить последствия превышения уровня 1,5°C. Но прежде чем мы узнаем, действительно ли это осуществлено, нужны гораздо более масштабные исследования», — отметил он.

Одна из главных проблем – очень низкая концентрация метана: он составляет всего около двух частей на миллион атмосферного воздуха.

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Кроме того, выделение метана может влиять на атмосферную химию, в частности взаимодействие с озоном. Это создает дополнительные неопределенности по поводу климата, качества воздуха, здоровья людей и экосистем.

Авторы отмечают, что исследование оценивает потенциальные климатические последствия такого вмешательства, а не доводит готовность технологии к масштабному применению.

Напомним, глобальная температура океана достигла рекордных 21,1 °C, что свидетельствует о развитии мощного Супер Эль-Ниньо на фоне антропогенного изменения климата. Природный цикл Эль-Ниньо ослабляет пассаты, из-за чего горячая вода накапливается у поверхности, повышая общую температуру планеты и вызывая аномальную жару и экстремальные погодные условия по всему миру. Ученые предостерегают, что самые плохие последствия этого явления еще впереди.

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