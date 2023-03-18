Землю накроет магнитная буря: кому нужно быть особенно осторожным

Эксперты, следящие за космической погодой, уже предупреждали о том, что в начале следующей недели должно произойти на Солнце очередное извержение.

Об этом пишет ScienceDirect.

20 марта Землю накроет магнитная буря, последствия которой могут ощутить метеозависимые люди. Врачи рекомендуют в подобные периоды соблюдать график сна, снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, — иметь при себе все необходимые лекарства.

Корональные выбросы массы – это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Корональные выбросы массы и вспышки могут вызвать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу — область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.

Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6-12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.

Солнечные бури могут повлечь за собой широкий спектр последствий от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.

Во время определенных явлений космической погоды солнечные энергетические частицы двигаются по спирали вниз по линиям геомагнитного поля в полярных регионах, где они увеличивают плотность ионизированного газа, что в свою очередь влияет на распространение радиоволн и может привести к отключениям радиосвязи, говорят эксперты NASA .

Эти события непредсказуемы, и мы ничего не можем с ними сделать, но они представляют особую опасность нашему технологически зависимому миру.

По словам ученых, уже через полтора года Солнце достигнет пика своей активности в пределах своего 11-летнего солнечного цикла. В настоящее время космические аппараты фиксируют приближение к этому солнечному максимуму, которое характеризуется увеличением количества вспышек на Солнце.

Магнитные бури: действительно ли это явление влияет на здоровье и как улучшить самочувствие через 5 минут

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