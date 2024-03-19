Землю накроет мощная магнитная буря: когда начнется и чем опасна

Землю покроет магнитная буря класса G1.
Землю в ближайшие дни накроет двухдневная магнитная буря.
Об этом сообщает The Watchers.
На Солнце произошло извержение, приведшее к двум выбросам корональной массы.
"Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут отдельно после полудня 20 марта и в начале 21 марта ", – сообщили синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).
Первый вброс был направлен на юго-восток, а второй – на юго-запад.
"Геомагнитное поле Земли ожидается спокойным 18 и 19 марта и первой половины 20 марта. Во второй же половине 20 марта вероятны периоды активных условий и магнитная буря класса G1", — добавили в сообщении.
Справка
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:
- начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)
- главная (происходят изменения в магнитосфере)
- конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)
Напомним, в марте 2024 года несколько мощных магнитных бурь накроют Землю. Ученые определили даты геомагнитных штормов.