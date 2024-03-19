Землю накроет мощная магнитная буря: когда начнется и чем опасна

Землю в ближайшие дни накроет двухдневная магнитная буря.

Об этом сообщает The Watchers.

На Солнце произошло извержение, приведшее к двум выбросам корональной массы.

"Эти выбросы были проанализированы как направленные на Землю и, как ожидается, придут отдельно после полудня 20 марта и в начале 21 марта ", – сообщили синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).

Первый вброс был направлен на юго-восток, а второй – на юго-запад.

"Геомагнитное поле Земли ожидается спокойным 18 и 19 марта и первой половины 20 марта. Во второй же половине 20 марта вероятны периоды активных условий и магнитная буря класса G1", — добавили в сообщении.

Справка

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Напомним, в марте 2024 года несколько мощных магнитных бурь накроют Землю. Ученые определили даты геомагнитных штормов.