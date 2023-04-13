Землю накроет мощная магнитная буря: названы опасные даты в апреле

Магнитная буря в течение 20-21 апреля будет очень сильной – 5 баллов.

В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Опасные даты для метеозависимых – это 16-17 апреля и 20-21 апреля.

Об этом сообщает портал Meteoagent.

Отмечается, что магнитный шторм 16-17 апреля ожидается с индексом 4 балла, а 20-21 апреля он усилится до 5 баллов.

Магнитная буря может оказывать влияние на метеозависимых людей. Впрочем, если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно снизить. Врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин рассказала, что магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной, но существует три основных способа улучшить свое самочувствие. Первое – старайтесь отдохнуть. Также отлично подходят медитации и другие способы восстановления организма. Второе – займитесь физической активностью. И третье – это правильное питание.

Магнитные бури: действительно ли это явление влияет на здоровье и как улучшить самочувствие через 5 минут

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