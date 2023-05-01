Землю накроет сильная магнитная буря: прогноз и опасные даты в мае

В мае 2023-го ожидается мощная магнитная буря, также несколько слабых, в целом специалисты предупреждают о четырех магнитных бурях. Итак, когда можно ожидать возмущения магнитного поля Земли? Предоставляем прогноз.

Об этом пишет sciencealert.com.

Работники солнечных лабораторий постоянно следят за Солнцем и прогнозируют солнечную активность. Также специалисты предупреждают об опасных явлениях и влиянии магнитных бурь на здоровье.

Прогноз магнитных бурь на май

В мае ожидается четыре магнитных буря, но только одна, последняя из них, будет сильной по мощности.

Первая 4-балльная магнитная буря накроет Землю в среду, 3 мая. Вторая 4-балльная буря проявит себя в субботу, 6 мая. Магнитная буря №3 ожидается 23-25 мая. Ее мощность не превысит 4 балла. Буря №4 накроет 28 мая и достигнет мощности в 5 баллов.

Напомним, магнитные бури или возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно продолжаются от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе люди с гипертонией, будущие мамы, метеозависимые.

Магнитные бури оказывают влияние и на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

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