Землю накроет солнечный супершторм: ученые призывают готовиться к масштабному блэкауту

Ученые предупреждают о возможных мощных вспышках на Солнце в ближайшие дни / © twitter.com

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Ученые предупредили, что на Землю надвигается мощный космический радиационный шторм. Причина его возникновения — серия сильных солнечных вспышек, последняя из которых произошла 14 мая, а ее последствия уже ощутили на нескольких континентах.

Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что результатом этой мощной вспышки на Солнце стали перебои связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Кроме того, в восточной части США зафиксировали сбои в энергосистеме и отключения электричества.

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Ученые, которые занимаются исследованием солнечной активности, предупреждают, что в ближайшие дни на Солнце могут произойти новые мощные вспышки и выбросы радиации, которые приведут к масштабным последствиям на нашей планете, включая тотальный блэкаут.

В США власти уже отрабатывают сценарии реагирования на подобные катастрофы. Например, недавние учения, которые получили название Solar Storm Emergency Drill, моделировали действия властей и служб экстренного реагирования на возможные последствия супершторма — недельный блэкаут, сбои в работе связи, трубопроводов и транспорта.

«Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам», — подчеркнули власти США.

При этом ученые настаивают, что все государства должны приступить к немедленной разработке национальных стратегий защиты от последствий солнечных штормов, а космическим агентствам необходимо усилить спутниковое наблюдение за солнечной активностью, чтобы иметь возможность максимально быстро реагировать на ее изменения и сообщать о приближающейся угрозе.

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Напомним, мощная солнечная вспышка 14 мая парализовала коммуникации в нескольких регионах мира. Внезапный сбой радиосвязи стал следствием рекордной солнечной вспышки Х2.7.