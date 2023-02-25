Землю накроет затяжная магнитная буря: сколько будет продолжаться

Ученые прогнозируют, что Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня. Она связана с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Поток солнечных частиц достигнет Земли 26-27 февраля.

Ученые также предупреждают о том, что к Земле возвращается быстро увеличивающееся в размерах солнечное пятно AR3234. За время наблюдений оно увеличилось в четыре раза. Ожидается, что он может стать источником вспышек класса М и Х.

Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Читайте также: