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Землю накроет затяжная магнитная буря: сколько будет продолжаться

Землю накроет затяжная магнитная буря: сколько будет продолжаться

Фото: pixabay.com

Поток заряженных солнечных частиц достигнет планеты уже завтра.

Ученые прогнозируют, что Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня. Она связана с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Поток солнечных частиц достигнет Земли 26-27 февраля.

Ученые также предупреждают о том, что к Земле возвращается быстро увеличивающееся в размерах солнечное пятно AR3234. За время наблюдений оно увеличилось в четыре раза. Ожидается, что он может стать источником вспышек класса М и Х.

Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

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