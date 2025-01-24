Землю накроют мощные магнитные бури: что известно

Метеочувствительные люди могут испытывать стресс и резкие изменения давления.

С 24 по 26 января на Земле будет наблюдаться мощная магнитная буря, которая достигнет уровня G2.

Об этом сообщили в British Geological Survey Geomagnetism.

Согласно прогнозу геомагнитной активности, сегодня 24 января мы можем ожидать бурю уровня G1, а уже 25 января активность повысится до G2, что еще больше повлияет на самочувствие.

Повышенная геомагнитная активность может вызвать резкие перепады настроения, головные боли, тошноту и повышенную тревожность. Метеочувствительные люди могут испытывать стресс и резкие изменения давления. Чтобы минимизировать негативное влияние, эксперты советуют пить больше воды и избегать физических нагрузок.

Напомним, Солнце приближается к пику активности своего 11-летнего цикла, что может привести к магнитным бурям, отключениям электричества и перебоям связи.

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