Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты в апреле

Сильная магнитная буря продлится с 20 по 21 апреля.
Первые дни апреля будут сопровождаться мощным геоштормом из-за образовавшейся на Солнце гигантской дыры.
Об этом пишет sciencealert.com.
Начавшаяся 31 марта магнитная буря К-индекса 4 продолжится в апреле, и геомагнитный шторм успокоится только 3 апреля.
Следующий всплеск солнечной активности следует ожидать 10 и 11 апреля. Он не будет слишком сильным, однако может быть ощутимым для метеозависимых и людей с хроническими болезнями.
Потом геошторм снова накроет Землю 16 и 17 апреля. Он будет средней силы.
Действительно сильная магнитная буря продлится с 20 по 21 апреля. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье.
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.
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