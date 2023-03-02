Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты в марте

Сильная магнитная буря ожидается уже 6 марта.
В марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут затяжными и могут занять несколько дней.
Эта информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз посредством информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.
В марте будет семь опасных дней, когда будет наблюдаться геомагнитная активность.
Когда ждать магнитных бурей в марте:
- 5 марта — магнитная буря средней интенсивности
- 6 марта — магнитная буря сильной мощности
- 7 марта — магнитная буря средней интенсивности
- 15 марта — магнитная буря средней интенсивности
- 19 марта — магнитная буря сильной мощности
- 20 марта — магнитная буря средней интенсивности
- 21 марта — магнитная буря средней интенсивности
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.
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