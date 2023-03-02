Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты в марте

В марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут затяжными и могут занять несколько дней.

Эта информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз посредством информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

В марте будет семь опасных дней, когда будет наблюдаться геомагнитная активность.

Когда ждать магнитных бурей в марте:

5 марта — магнитная буря средней интенсивности

6 марта — магнитная буря сильной мощности

7 марта — магнитная буря средней интенсивности

15 марта — магнитная буря средней интенсивности

19 марта — магнитная буря сильной мощности

20 марта — магнитная буря средней интенсивности

21 марта — магнитная буря средней интенсивности

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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