Землю накрыла магнитная буря: когда начнется мегашторм

На Земле можно ожидать усиления геомагнитной активности.

Магнитная буря усилится

Магнитная буря усилится / © pixabay.com

Сегодня, 1 мая, Украину накроет мощная магнитная буря. Этот природный феномен, вызванный солнечной активностью, может повлиять не только на земные коммуникации, но и на здоровье человека.

Пик бури ожидается в середине дня, когда на Земле будут наблюдаться самые большие геомагнитные колебания.

В течение следующих двух дней буря будет постепенно угасать, но сохранится ее умеренная активность.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

