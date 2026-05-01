Землю накрыла магнитная буря: когда начнется мегашторм

Магнитная буря усилится / © pixabay.com

Сегодня, 1 мая, Украину накроет мощная магнитная буря. Этот природный феномен, вызванный солнечной активностью, может повлиять не только на земные коммуникации, но и на здоровье человека.

Пик бури ожидается в середине дня, когда на Земле будут наблюдаться самые большие геомагнитные колебания.

В течение следующих двух дней буря будет постепенно угасать, но сохранится ее умеренная активность.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

сильная головная боль или мигрень

резкие скачки артериального давления

чувство чрезмерной усталости и апатия

нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

раздражительность и эмоциональная нестабильность

головокружение и тошнота

тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

