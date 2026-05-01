Землю накрыла магнитная буря: когда начнется мегашторм
На Земле можно ожидать усиления геомагнитной активности.
Сегодня, 1 мая, Украину накроет мощная магнитная буря. Этот природный феномен, вызванный солнечной активностью, может повлиять не только на земные коммуникации, но и на здоровье человека.
Пик бури ожидается в середине дня, когда на Земле будут наблюдаться самые большие геомагнитные колебания.
В течение следующих двух дней буря будет постепенно угасать, но сохранится ее умеренная активность.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя