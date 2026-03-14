Землю накрыла магнитная буря: сколько дней будет штормить
Ученые отслеживают единственный корональный выброс массы, направленный в сторону Земли.
Землю накрыла первая весной затяжная магнитная буря.
Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Начавшаяся буря, по словам ученых, оказалась стабильной: все девять часов, которые она длится, колебания не ослабевают, оставаясь на уровне G1.7. Такой показатель соответствует буре среднего класса.
В то же время скорость солнечного ветра составляет около 700 километров в секунду, в то время как обычно она не превышает 300-400 километров в секунду — вдвое меньше.
Согласно начальным расчетам, буря должна была затянуться на два-три дня, однако сейчас прогнозируется некоторый перерыв в геомагнитных возмущениях. В ближайшее время специалисты допускают стабилизацию геомагнитной ситуации.
Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:
измерять давление и не пропускать назначенное лекарство
пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя
полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя
Что такое магнитная буря
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.