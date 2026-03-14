Землю накрыла магнитная буря: сколько дней будет штормить

Магнитные бури являются важным фактором космической погоды. / © Associated Press

Землю накрыла первая весной затяжная магнитная буря.

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Начавшаяся буря, по словам ученых, оказалась стабильной: все девять часов, которые она длится, колебания не ослабевают, оставаясь на уровне G1.7. Такой показатель соответствует буре среднего класса.

В то же время скорость солнечного ветра составляет около 700 километров в секунду, в то время как обычно она не превышает 300-400 километров в секунду — вдвое меньше.

Согласно начальным расчетам, буря должна была затянуться на два-три дня, однако сейчас прогнозируется некоторый перерыв в геомагнитных возмущениях. В ближайшее время специалисты допускают стабилизацию геомагнитной ситуации.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.