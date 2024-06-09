Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько дней будет штормить

Из-за вспышки на Солнце началась мощная магнитная буря, достигшая красного уровня опасности.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

С 9 по 11 июня на Земле будет наблюдаться мощная магнитная буря, ее мощность достигнет шести баллов.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Напомним, до конца 2024 года Солнце будет находиться на пике своей активности, поэтому метеоэксперты прогнозируют дальнейшее увеличение частоты и силы магнитных бурь.

В июне 2024 года возможны магнитные бури низкой и средней интенсивности. Календарь магнитных бурь на текущий месяц можно посмотреть здесь.

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