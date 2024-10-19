Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько дней будет штормить

Магнитные бури могут оказывать влияние на наше самочувствие и здоровье.

Мощная магнитная буря с индексом в 6 баллов накрыла Землю.

Об этом сообщает сервис Meteoagent.

Следующие три дня явление будет средней мощности, К-индекс будет колебаться в пределах 4 баллов.

Метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеют хронические болезни, могут плохо чувствовать себя. Следите за изменениями в своем самочувствии во время магнитных бурь. Может возникать головная боль, ухудшение сна, апатия или раздражение.

Магнитные бури могут приводить к повышенной тревожности и стрессу.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания. Магнитные бури могут влиять на работу электронных приборов, систем связи, а также на здоровье людей, вызывая головные боли, усталость и ухудшение общего самочувствия.

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