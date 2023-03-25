Землю накрыла мощнейшая за 6 лет геомагнитная буря

Землю накрыла сильнейшая за последние 6 лет геомагнитная буря, спровоцированная гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце. Ученые не прогнозировали появление этой бури, в результате которой на всей территории США можно было наблюдать полярные сияния.

Об этом пишет Live Science.

По словам ученых, геомагнитная буря, накрывшая Землю, относилась к уровню G4 по 5-балльной шкале оценки подобных событий (то есть самая мощная из возможных геомагнитных бурь может иметь уровень G5). Сначала ученые, следящие за космической погодой, прогнозировали появление на Земле 23, 24 или 25 марта геомагнитной бури уровня G2, но никто не ожидал, что она будет столь сильной.

Из корональной дыры, которая по размерам была в 20 раз больше Земли, вырвался гигантский поток плазмы, полетевший через космос со средней скоростью в 2,1 млн км/ч.

Геомагнитные бури уровня от G1 до G3 могут повлечь за собой незначительные сбои в работе радиосвязи и энергосистем. Буря уровня G4 считается более опасным явлением, хотя ничего катастрофического в этот раз не произошло.

Ранее стало известно, что в марте Землю накроет сразу несколько магнитных бурь. Некоторые из них будут затяжными и могут продолжаться несколько дней.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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