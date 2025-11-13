Землю накрыла сильнейшая магнитная буря за последнее время: сколько будет штормить

Землю накрыла мощная магнитная буря / © Associated Press

Землю накрыла мощная магнитная буря. Ее К-индекс составил 9 баллов. Это красный уровень, способный влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Ожидается, что магнитная активность достигнет уровня G1-G3, соответствующего сильной буре. Это может повлечь за собой колебания в работе энергосистем, проблемы со связью, навигацией и повышенной чувствительностью у людей, склонных к метеозависимости.

В частности, некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, повышение или снижение АД, тошноту и другие симптомы.

В дни с повышенной активностью врачи советуют избегать переутомления, стрессов и соблюдать сбалансированный режим сна и питания.

Магнитная буря — это мощное нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью.

Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасываются огромные потоки заряженных частиц (в основном электронов и протонов). Когда эти частицы достигают Земли в 1-3 дня, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, вызывая его колебания и возмущения.