Землю накрыла затяжная магнитная буря: как ее пережить

Солнечная активность обновляется каждые три часа, подчеркивают специалисты.
Сегодня, 24 марта, Землю накрыла магнитная буря. Ожидается, что она продлится несколько дней.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитная буря затянется на четыре дня, до 27 марта. Она будет средней силы — К-индекс превысил 6.
Солнце вновь продемонстрировало свою активность в виде нескольких вспышек класса М и С, которые, хотя и не самые мощные, все же повлияли на нашу планету. Выброс излучения и энергии от этих вспышек объединился с выбросом плазмы из огромной корональной дыры, что привело к сильному возмущению магнитного поля нашей планеты.
Что нужно делать в период магнитной бури
Магнитные бури оказывают влияние на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.
В настоящее время рекомендуется соблюдать режим дня, не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительна, и это может усилить негативные эффекты.
Следует уделить внимание здоровью и отдыху. Возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация.
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