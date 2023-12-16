Землю накрыли мощные магнитные бури: сколько дней будет штормить

Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние несколько лет. Поток плазмы вызвал магнитные бури на нашей планете.

Как свидетельствуют данные Meteoagent, магнитные бури накрыли Землю еще 15 декабря и продлятся до 22 декабря.

В то же время, сила возмущений возросла. Если 15 декабря К-индекс достигал 5, то 16-18 декабря К-индекс превысит 6.

Затем последует небольшой перерыв, геомагнитные возмущения возобновятся 22 декабря.

Специалисты предупреждают, что люди могут ощутить апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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