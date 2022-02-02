Землю преследует большой троянский астероид: прогнозы ученых поражают

Ученые обнаружили второй троянский астероид.

Астрономы выяснили, что обнаруженный в конце 2020 года астероид является земным троянским объектом. Это уже второй троянский астероид, который движется по той же орбите вокруг Солнца, что и Земля. Его диаметр примерно 550 метров и к нему могут улететь люди для исследования.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Тони Сантана-Роса из Барселонского университета, астероид 2020 XL5 будет кружиться вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля в течение 4 тысяч лет. Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не могут столкнуться с ней, потому что летят с той же скоростью в космосе.

Ученые говорят, что к астероиду 2020 года XL5 можно будет в будущем направить пилотируемую миссию после того, как начнутся полеты дальше Луны. Астрономы считают, что на Земле могут летать еще и другие троянские астероиды, которых пока не обнаружили.

"На этом астероиде даже можно будет оборудовать человеческую космическую базу", — уточнили ученые.

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Напомним, ранее вблизи Земли пролетел астероид размером с автобус. Расстояние до планеты составляло 7,4 миллиона километров.

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