Земная кора была горячей и тонкой: ученые узнали, как выросли Гималаи

Земная кора была горячей и тонкой: ученые узнали, как выросли Гималаи

Новое исследование утверждает, что в первый миллиард лет начались процессы, которые привели к горообразованию и утолщению земной коры.

Исследование, которое возглавил Кристофер Дж. Спенсер, ученый-геолог из Университета Квинз в Кингстоне (Канада), свидетельствует, что в течение первого миллиарда лет в истории нашей планеты кора Земли была более чем вдвое тоньше, чем сейчас. Именно в это время начали формироваться современные горные массивы, включая Гималаи.

Об этом говорится в публикации издания Daily Mail.

Геологи обнаружили, что кора нашей планеты была "горячей и тонкой" в течение этого периода времени, а ее размеры составляли всего 40 км или даже меньше. Сегодня под большими горными хребтами, такими как Альпы, основа земной коры может быть глубиной до 100 км.

"Мы предполагаем, что тонкая кора являлась продуктом высоких температур, что приводит к ускоренному движению коры и, следовательно, к образованию низких горных хребтов", — говорится в опубликованном исследовании.

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По предположениям исследователей, именно в это время началось движение 15 тектонических плит, повлекшее образование большинства земных гор, включая Гималаи.

Ранее считалось, что земная кора была тонкой и связывали это с фазой "орогенного покоя". Однако авторы нового исследования с этим не согласны.

Напомним, ранее исследование ученых показало, что через 200 миллионов лет на нашей планете могут снова образоваться суперконтиненты, и это повлияет на климат.

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