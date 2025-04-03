Земная кора начала просачиваться в глубины планеты – ученые фиксируют редкий процесс

Земля. / © pixabay.com

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В недрах Среднего Запада США ученые обнаружили явление, которое редко можно увидеть в реальном времени – так называемое литосферное копание. Это медленный процесс, при котором части нижней земной коры опускаются вглубь планеты, смешиваясь с мантией.

Об этом пишет Science alert.

Об этом свидетельствуют данные сейсмологического мониторинга, зафиксировавшие утончение литосферы под этой частью Северной Америки.

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"Такие открытия важны, если мы хотим понять, как эволюционировала наша планета", - объясняет геофизик Торстен Беккер из Техасского университета в Остине. — Это дает нам представление о том, как образуются, разрушаются и перерабатываются континенты.

Центральной зоной исследования стал так называемый кратон — одна из самых древних и стабильных частей земной коры. Эти структуры считаются основой формирования континентов и в мире их насчитывается примерно 35.

Во время литосферного рытья нижние слои коры нагреваются, становятся нестабильными, отрываются и “падают” в более глубокие слои мантии. Это похоже на медленное стекание капли расплавленного вещества. В некоторых регионах мира, например, в Андах или на Анатолийском плато, этот процесс даже приводил к деформациям поверхности.

В этот раз команда под руководством сейсмолога Цзюньлина Хуа, работавшего в Техасском университете, применила компьютерное моделирование на основе сейсмических данных EarthScope. Модели позволили увидеть изменения плотности земной коры и то, как она утончается именно под Средним Западом.

Одним из возможных катализаторов этого процесса является тектоническая плита Фараллон, за сотни миллионов лет практически полностью погрузившаяся под Североамериканскую плиту. Ее остатки в мантии, вероятно, влияют на крупномасштабные потоки под поверхностью и ослабляют кратон снизу.

Также ученые предполагают, что литосферное копание может усиливаться за счет выделения летучих веществ из остатков погружной плиты, дополнительно размягчающих нижнюю кору.

Хотя активная зона находится под Средним Западом США, исследователи считают, что последствия этого процесса распространяются по всему кратону. Однако сам процесс чрезвычайно медленный и растянутый во времени на миллионы или даже миллиарды лет — поэтому его влияние для нынешних и ближайших поколений сугубо научное, а не практическое.

Ранее сообщалось, что Африка медленно разделяется на две части . Ученые предупреждают, что раздел займет миллионы лет. В результате восточная часть континента обособится, образовав новый океан.