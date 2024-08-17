Земные сутки станут длиннее: когда у человечества появится тот час, которого всегда не хватает

Земля замедляет свое вращение, потому что гравитационная связь с Луной постепенно ослабевает.

Новые исследования показали, что дни на Земле постепенно становятся длиннее, потому что Луна постепенно отдаляется от нашей планеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что по мере удаления Луны ее гравитационное воздействие на Землю ослабевает. В результате вращение планеты замедляется, а продолжительность суток постепенно увеличивается.

Согласно расчетам, в конечном итоге сутки на нашей планете будут длиться 25 часов, но на это потребуется около 200 миллионов лет.

"По мере удаления Луны, Земля становится похожей на вращающегося фигуриста, который замедляет вращение, вытягивая руки", — пояснил профессор Висконсинского университета, геолог Стивен Мейерс.

Сейчас Луна находится на расстоянии около 384 400 километров от нашей планеты, совершая один оборот вокруг Земли примерно за 27,3 дня. С каждым годом наш спутник отдаляется примерно на 3,8 см, а это значит, что каждый раз ей нужно чуть больше времени, чтобы совершить оборот вокруг нашей планеты.

В какой-то момент Луна достигнет стабильного расстояния и будет видна только с одной стороны нашей планеты, считают ученые.

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Мейерс и его коллеги реконструировали глубокую историю взаимоотношений Земли и Луны и обнаружили, что 1,4 миллиарда лет назад Луна находилась ближе к нашей планете, а Земля вращалась быстрее. Поэтому земные сутки длились всего 18 часов.

Однако на протяжении миллионов лет Луна все больше удалялась от Земли. Этот процесс ученые называют "лунной рецессией".

Точно измерить скорость удаления Луны от Земли удалось после того, как астронавты миссий "Аполлон", разместили на Луне специальные отражатели для лазерных лучей, которые отправляли с Земли на лунную поверхность.

Кроме гравитации Луны на скорость вращения Земли влияют и другие факторы, в том числе изменение климата.

По мере повышения глобальной температуры полярные льды тают, а уровень мирового океана поднимается. Вся эта талая вода постепенно перемещается от полюсов Земли к экватору. Это привело к тому, что Земля стала еще шире в середине, и ее вращение замедлилось еще больше.

Все это означает, что земные дни становятся все длиннее. Изменения настолько незначительны, что мы их не замечаем. Но за миллионы лет эти доли секунды будут накапливаться, и в конечном итоге добавят целый час к продолжительности земных суток.

Напомним, ученые обнаружили похожую на Землю планету, которая скоро будет уничтожена. Обнаружение этой планеты бросило вызов существующему пониманию структуры планетных систем.

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