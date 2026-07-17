Зевки могут охлаждать мозг и «передаваться» не просто так: что выяснили учёные

Зевота

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Зевки традиционно связывают с усталостью или скукой, однако некоторые исследования показывают, что они могут выполнять ещё одну функцию — помогать охлаждать мозг. В пользу этой гипотезы говорят эксперименты, в ходе которых люди значительно реже зевали, когда прикладывали к лбу холодный компресс.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Такое предположение лежит в основе так называемой терморегуляторной теории зевоты, или модели охлаждения мозга. Согласно этой теории, зевота может частично выполнять функцию регулирования температуры мозга. Первые прямые доказательства в пользу этой гипотезы были опубликованы в 2007 году Эндрю Геллапом и Гордоном Геллапом в журнале Evolutionary Psychology.

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В ходе исследования учёные провели два эксперимента, посвящённых «заразному зеванию» — явлению, при котором человек невольно начинает зевать, увидев, как это делает кто-то другой.

В одном из экспериментов приняли участие 33 студента Университета Олбани. Во время просмотра видео с зевающими людьми они держали на лбу компрессы различной температуры: холодный (4 °C), тёплый (46 °C) или комнатной температуры.

По завершении эксперимента выяснилось, что среди участников с теплыми и нейтральными компрессами зевнули по 41% человек. В то же время в группе с холодным компрессом этот показатель составил всего 9%. По мнению авторов работы, это свидетельствует о связи между охлаждением и снижением частоты зевоты.

Подобную тенденцию зафиксировали и в ходе первого эксперимента. Участников разделили в зависимости от способа дыхания. Почти половина людей, которые дышали ртом или не получали специальных инструкций, зевнули. В то же время среди тех, кому предложили дышать носом, случаев зевоты не зафиксировали. Исследователи предположили, что носовое дыхание также может способствовать охлаждению мозга.

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В то же время авторы отмечают: в ходе исследования изучалось только заразительное зевание, а не спонтанное. Такой формат был выбран потому, что его легче воспроизвести в лаборатории с помощью видеозаписей. Поэтому полученные результаты не означают, что оба типа зевоты имеют одинаковый механизм.

В дальнейшем исследователи продолжили проверку этой гипотезы. Аналогичные результаты они получили в экспериментах с волнистыми попугаями и крысами, у которых частота зевоты также зависела от температуры окружающей среды.

Еще одно исследование с участием людей было опубликовано в 2019 году. На этот раз холодные, теплые и нейтральные компрессы прикладывали не ко лбу, а к области сонных артерий на шее. Результаты вновь показали, что охлаждение сопровождалось меньшим количеством случаев заразительного зевания. Для контроля температурных изменений учёные использовали тепловизионное оборудование.

Несмотря на эти результаты, ученые не считают теорию окончательно подтвержденной. Они отмечают, что большинство исследований проводилось на небольших группах участников, а значительная часть работ принадлежит одной группе авторов.

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Существует и другое объяснение этого явления. Американский исследователь Роберт Провайн, который много лет изучал зевоту, считал её прежде всего проявлением изменений уровня возбуждения организма. По его мнению, заразительное зевание в большей степени связано с социальным поведением и склонностью людей подражать друг другу, чем с терморегуляцией.

Напомним, ранее учёные впервые смогли сохранить жизнеспособность сетчатки человеческого глаза настолько долго, что она реагировала на свет даже через 10 часов после смерти донора.

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