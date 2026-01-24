Жара "старит" людей: ученые нашли скрытую угрозу для организма

Старение

Повышение температур на планете может ускорять биологическое старение человека — к такому выводу пришли ученые Университета Южной Калифорнии. Исследование показало: длительное воздействие экстремальной жары повреждает клетки и ускоряет износ организма, особенно у людей в возрасте от 56 лет.

Об этом сообщило издание earth.com.

Команда под руководством постдокторанта Школы геронтологии Леонарда Дэвиса Юньона Чоя сравнила анализы крови более 3600 участников с данными о температуре в районах их проживания. Выяснилось, что люди, которые жили в местностях с большим количеством жарких дней, имели более высокий эпигенетический возраст — показатель, отражающий клеточный износ. В некоторых случаях «опережение» составляло до 14 месяцев.

Эпигенетический возраст определяют по химическим меткам на ДНК, которые меняются под влиянием стресса, загрязнения или тепла. Если эти изменения накапливаются, организм может стареть быстрее, а риски хронических болезней — расти.

Ученые объясняют: с возрастом тело хуже рассеивает тепло, работа сердца и почек в жару усложняется, а терморегуляция становится менее эффективной. Именно поэтому пожилые люди чаще попадают в зону риска теплового удара и истощения.

Чтобы оценить влияние климата, исследователи проанализировали количество дней, когда индекс тепла превышал опасные уровни. Даже после учета социальных факторов — образования, доходов или привычек — зависимость между большим количеством жарких дней и более быстрым старением сохранялась.

Чой отмечает, что повторное воздействие высоких температур может надолго «переключать» клетки в режим стресса, а изменения в метилировании ДНК — продолжаться после охлаждения. Несмотря на это, исследование не устанавливает прямой причины, ведь люди имели разные условия в помещениях и на работе.

Ученые отмечают: быстрее биологическое старение связывают с ранними проявлениями хронических заболеваний, а эпигенетические маркеры могут служить ранним предупреждением.

Эксперты напоминают, что городские районы, особенно плотно застроенные, накапливают больше тепла — так называемый эффект «тепловых островов». Доступ к тени, кондиционированию или охлажденным пространствам становится критически важным для пожилых людей в периоды длительной жары.

Авторы работы прогнозируют: дальнейшие исследования помогут выяснить, могут ли инвестиции в адаптацию к высоким температурам реально замедлять биологическое старение или лишь сглаживать его проявления.

