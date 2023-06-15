Жареное мясо разрушает нашу ДНК: шокирующее исследование ученых

Команда ученых из Стэнфорда открыла еще один механизм того, как вся эта пища наносит вред организму.

Исследователи выяснили, что приготовление пищи на сильном огне повреждает ее ДНК, что может повреждать ДНК человека, повышая риск развития рака и других болезней.

Об этом пишет New Atlas.

Несмотря на то, что красное мясо имеет некоторую питательную ценность, его часто употребляют с ростом риска сердечных заболеваний, некоторых видов рака и хронических заболеваний. Красное мясо классифицируется ВОЗ как "вероятный" канцероген группы 2А из-за высокого содержания химических веществ и молекул, вызывающих рак у людей.

Новое исследование показало ранее неизвестный механизм того, как жареное мясо и другие продукты могут увеличивать риск рака.

Дело в том, что большинство продуктов, которые мы ежедневно употребляем, содержит ДНК. Мясо, рыба, птицы и так далее – все это было живыми организмами.

Ученые считают, что фрагменты поврежденной ДНК из продуктов питания могут вызвать мутации в ДНК людей.

Раньше мы писали о том, как быстро можно похудеть без диет. Простые советы можно прочитать в новости.

Кроме того, эксперты назвали Топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин.

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