Жаркий июль растопил Гренландский ледяной щит и нагрел океаны до рекордного уровня

Жара в этом году бьет рекорды.

Жара в июле очень обеспокоила ученых-климатологов. Впрочем, ученые считают, что адская жара на Земле еще не достигла своего пика.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые заявили, что из-за жары утончился Гренландский ледяной щит.

Исследователи отмечают, что зимой на ледяном щите Гренландии выпадает снег, который летом служит защитным слоем для ледникового льда под ним. Однако теперь ученые считают, что более жаркие летние температуры уменьшают количество снежного покрова и делают лед более подверженным таянию, а это способствует повышению уровня моря.

Снимки были сделаны двумя спутниками Landsat 8 и Landsat 9 в рамках американской программы наблюдения за Землей, над которой совместно работают NASA и Геологическая служба США (USGS). Исследователи NASA отмечают, что более чем в середине сезона таяния 2023 года в Гренландии произошла существенная трансформация снежного покрова.

Океаны нагрелись до рекордного уровня

На этой неделе среднесуточная глобальная температура поверхности моря побила рекорд и достигла +20,96 °C, что значительно выше нормального показателя для августа.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на службу климатических изменений в ЕС Copernicus.

Океаны являются важным регулятором климата, потому что они поглощают тепло, производят половину земного кислорода и влияют на погоду. Теплая вода поглощает меньше углекислого газа, потому планета сильнее нагревается. К тому же высокая температура океана ускоряет таяние ледников и соответственно повышение уровня моря.

Рекордная жара в мире связана с изменением климата

Ученые из World Weather Attribution провели исследования по экстремальной жаре в Европе, Северной Америке и Китае. Они связывают ее с климатическими изменениями, вызванными действиями человека.

По данным исследователей, деятельность людей сыграла "абсолютно решающую" роль в экстремальных волнах жары, что продолжает бить рекорды в разных странах.

World Weather Attribution подсчитала, что рост концентрации парниковых газов сделал волну жары в Европе на 2,5 градуса горячее, чем это было бы без них. Парниковые газы также повысили температуру в Северной Америке на два градуса, а в Китае – на один.

Ученые предполагают, что длительные периоды экстремальной жары, скорее всего, будут повторяться каждые 2-5 года, если средняя глобальная температура на 2 градуса превысит доиндустриальный уровень. Сейчас она выросла более чем на 1,1 градуса.

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