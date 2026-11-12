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Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Железо, упавшее с неба: загадку сокровища Вильены раскрыли через 60 лет

Среди золотых чаш, браслетов и украшений старше 3000 лет археологи нашли два неприметных железных предмета, металл для которых, вероятно, прилетел на Землю вместе с метеоритом.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Сокровище Вильены

Среди сокровищ Вильены обнаружили два украшения из внеземного металла / © Городской археологический музей Вильены

Почти десять килограммов золота — чаши, бутылочки, массивные браслеты и украшения. А среди всего этого блеска лежали два темных, покрытых коррозией куска железа. Именно они оказались самыми загадочными предметами древнего клада: анализы показали, что металл для них мог попасть на Землю из космоса.

Об этом говорится в исследовании испанских ученых, опубликованном в журнале Trabajos de Prehistoria.

Два неприметных предмета среди сокровищ из золота

Сокровище Вильены нашли 1 декабря 1963 года на юго-востоке Испании, вблизи одноименного города. В коллекции — 66 предметов, среди которых золотые чаши, бутылочки, браслеты, серебряные сосуды и украшения. Общий вес золота составляет около 10 килограммов.

На фоне драгоценных изделий два железных артефакта выглядели довольно непрезентабельно. Один из них — открытый браслет или массивное кольцо диаметром примерно 8,5 сантиметра. Второй — полая металлическая полусфера шириной около 4,5 сантиметра, украшенная золотом. Исследователи предполагают, что когда-то она могла быть частью рукоятки меча или церемониального жезла.

Удивительность заключалась не только в том, что эти предметы отличались от остального сокровища материалом. Они были сделаны из железа, хотя для этого региона это оказалось слишком ранним временем: обычное железо из руды стали широко использовать здесь значительно позже.

Как в железе распознали метеорит

Подсказку дал химический состав металла. Железные метеориты — это естественный сплав железа с никелем, причем его доля обычно значительно выше, чем в обычном железе земного происхождения. Поэтому ученые могут определять происхождение древних изделий, исследуя этот элемент и другие химические примеси.

Приблизительно через шесть десятилетий после находки исследователи отобрали небольшие образцы обоих предметов и провели лабораторные анализы. Полученные результаты указали на состав, характерный для метеоритного железа. Сильная коррозия усложняла исследования, однако совокупность химических показателей поддержала версию о внеземном происхождении металла.

Это объясняет, как железные изделия могли оказаться среди сокровищ бронзового века. Метеоритное железо не нужно было выплавлять из руды: оно уже существовало в природе в виде падающих на Землю металлических обломков. Древние мастера могли находить такие куски, обрабатывать их и превращать в ценные вещи.

Впрочем, ученые не называют происхождение металла окончательно доказанным: из-за повреждения коррозией нужны дополнительные исследования, желательно современными методами, не повреждающими бесценные артефакты. Поэтому два скромных с виду предмета до сих пор хранят часть своей тайны.

Метеоритное железо в древних украшениях и оружии

Сокровище Вильены — не единственная находка, свидетельствующая, что люди бронзового века умели работать с металлом из космоса. Недавно исследователи обнаружили признаки метеоритного железа сразу в 13 старинных украшениях из Греции. Интересно, что все они оказались перстнями, которыми, вероятно, пользовалась элита того времени.

Другой известный пример — оружие египетского фараона Тутанхамона. Лезвие его кинжала изготовили из метеоритного железа. Особенность находки в том, что на поверхности сохранился характерный кристаллический узор, который помог ученым выяснить происхождение металла и даже предположить, при какой температуре его обрабатывали.

У самого клада Вильены обнаружилась и драматическая новая глава. В августе 2026 года музей в испанском городе ограбили: злоумышленникам понадобилось всего четыре минуты, чтобы вынести большинство из 66 предметов уникальной коллекции.

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