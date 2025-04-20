Женщина, предсказавшая убийство Кеннеди, сделала тревожный прогноз про 2025 год

Астрология / © ТСН

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Американская провидица Джин Диксон , предсказавшая одни из самых громких трагедий ХХ века, еще при жизни предупреждала о серьезных потрясениях, которые могут произойти в 2025 году.

Об этом пишет Daily Mail.

Джин Диксон получила широкую популярность в США благодаря ряду пророческих предсказаний, которые впоследствии сбылись с жутким точностью.

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Свою деятельность Джин Диксон начала с создания гороскопов для разных печатных изданий, однако впоследствии перешла к ясновидению, используя хрустальный шар. Истинную славу ей принесло предсказание важных мировых событий. Она стала автором семи книг, среди которых – автобиография с прогнозами будущего.

В своих мемуарах 1971 года под названием «Дар предсказания: феномен Джин Диксон» она описала образ теракта в Нью-Йорке — это многие считают предвестником событий 11 сентября 2001 года, когда «Аль-Каида» уничтожила Всемирный торговый центр. Ее видение касалось не только прошлого — в своих текстах она также описывала события, которые должны произойти в будущем, в частности в 2025 году.

В книге "Моя жизнь и предсказание" (1969) она предостерегала, что в промежутке между 2025 и 2037 годами развернется масштабная война между Китаем и Россией.

«В 2025 году Китай достигнет такой политической и экономической стабильности, что начнет масштабную экспансию. Он ворвется в Россию, захватит ее северные территории и продвинется вплоть до Скандинавии, дойдя до границ Германии. В Западную Европу Пекин не будет вмешиваться. В то же время Россия установит контроль над несколькими странами Ближнего Востока и Африки, включая Иран, Эфиопию и Ливию. Этот конфликт будет длиться 12 лет - до 2037-го», - отметила Диксон.

Другие прогнозы Джин Диксон:

Прогнозировала, что Ричард Никсон станет президентом США в 1968 году, но не завершит каденцию — так и случилось: он ушел с 1974 года после Вотергейтского скандала.

Никсон был настолько поражен ее видениями, что приглашал ее в Белый дом. В 1972 году она предостерегла его о возможной террористической атаке — вскоре произошел теракт во время Олимпиады в Мюнхене. По слухам, именно из-за этого предсказания был создан Анитеррористический комитет.

Предусмотрела экологическую катастрофу 1989 года — аварию танкера Exxon Valdez, повлекшую массовый разлив нефти в акватории Аляски.

В 1977 году она прочла Опри Уинфри большую телевизионную карьеру — и уже через несколько лет ее шоу стало национальным хитом.

Хотя Диксон утверждала, что видение она получала от Бога, и имела поддержку религиозных общин, не все ее прогнозы оправдались:

Ошиблась по поводу того, что СССР первым высадит человека на Луну.

Предусматривала начало Третьей мировой войны в 1958 году.

Говорила, что лекарство от рака будет открыто в 1967-м.

Утверждала, что в 1980-х состоится новый Холокост.

Прогнозировала возрождение Римской империи как самой мощной в мире.

Напомним, ранее мы писали таропрогноз весной 2025 года.