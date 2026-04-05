Женщина прожила 117 лет: ученые нашли секрет долголетия в ее ДНК

Мария Браньяс Морера / © Общественное достояние

Женщина, которая считалась самым старым человеком в мире, прожила 117 лет и стала объектом масштабного научного исследования. Мария Браньяс Морера умерла в августе 2024 года во сне, оставив после себя уникальные данные о старении человека.

После ее смерти международная команда исследователей под руководством Элой Сантос Пухоля и Манеля Эстеллера провела комплексное изучение организма женщины. Ученые проанализировали геном, метаболические показатели, кишечный микробиом и так называемые эпигенетические «часы».

В исследовании ее обозначили как M116 — по возрасту на момент забора образцов крови. Несмотря на глубокую старость, женщина не имела онкологических заболеваний и не страдала диагностированными нейродегенеративными болезнями. Также у нее не зафиксировали серьезных сердечно-сосудистых патологий.

Одним из ключевых показателей стали теломеры — защитные участки на концах хромосом. У Марии они были очень короткими, что обычно связывают с высоким риском возрастных болезней. Однако в её случае это не привело к развитию патологий. Исследователи предполагают, что сокращение теломер могло выполнять роль «биологических часов», а не фактора болезней, и даже ограничивать способность потенциально опасных клеток к делению.

В крови также обнаружили явление клонального гемопоэза — процесс, когда отдельные клетки крови с мутациями начинают активно размножаться. Такие изменения часто связывают с риском рака, однако в этом случае они не привели к заболеваниям.

Полное секвенирование генома показало тысячи редких генетических вариантов. Часть из них связана с иммунной системой, защитой мозга, работой сердца и выработкой энергии в клетках. При этом женщина не имела опасных вариантов некоторых генов, которые повышают риск тяжелых заболеваний.

Метаболический анализ крови также выявил необычный профиль: очень низкий уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности и высокий уровень «хорошего» холестерина. В то же время маркеры хронического воспаления оставались низкими, что связывают с меньшим риском сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Отдельный блок исследования касался кишечного микробиома. В нем зафиксировали высокий уровень бактерий Bifidobacterium, которые обычно уменьшаются с возрастом, но ассоциируются со здоровым обменом веществ и противовоспалительными процессами. По данным интервью и записей, женщина регулярно употребляла йогурт — примерно три раза в день, что могло влиять на состав микрофлоры.

Эпигенетические исследования — анализ изменений в ДНК без изменения самой последовательности — показали, что ее биологический возраст был примерно на 20 лет меньше фактического. При этом некоторые участки генома оставались стабильными, что могло способствовать сохранению функций клеток.

Авторы работы называют этот случай примером «двойственности старения»: когда явные признаки возраста сочетаются с характеристиками здорового организма. Они отмечают, что исследование одного человека не дает оснований для универсальных выводов, однако полученные результаты согласуются с другими научными данными.

В частности, речь идет о роли низкого уровня хронического воспаления, сбалансированного метаболизма и микробиома, богатого полезными бактериями. Эти факторы, как показывают исследования, могут быть связаны с более длительной и здоровой жизнью.

