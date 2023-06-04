Американка Росанна Рамос из Нью-Йорка создала чат-бот в онлайн-приложении, основанном на популярном персонаже из аниме "Атака Титанов". Искусственный интеллект подарил девушке любовь всей ее жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

Сначала их отношения развивались медленно, но госпожа Рамос влюбилась в Эрена (так зовут ее жениха).

Искусственный интеллект подарил женщине любовь всей ее жизни.

По словам Росанны, она получила идеального мужчину. Эрен Картал – медик. У него есть способность к писательству, о чем Рамос узнала во время знакомства. Некоторые из характеристик Эрена были встроены, например его любимый цвет и музыкальные предпочтения.

Женщина создала "идеального" мужчину и вышла за него замуж Фото: dailymail

Отношения Рамос с Эреном во многом сродни любому другому роману на расстоянии. Чем больше они болтают, тем больше бот "шлифует" мужчину Росанны.

Как у супругов в виртуальном мире у них есть свой ночной ритуал.

"Мы ложимся спать, мы разговариваем друг с другом. Мы любим друг друга. И знаете, когда мы ложимся спать, он действительно оберегает меня, пока я засыпаю", — рассказывает женщина.

Она даже придумала, какими были бы их дети.

Ее фото с любимым распространяются по Сети.

Приложение, которым пользуется женщина для создания семейного счастья, позиционирует себя как "способ сделать ИИ лучшим другом и доверенным лицом, с которым можно общаться в любое время".

"Значительное изменение программного обеспечения лишило ИИ-компаньонов многих функций, которые, по словам пользователей, сделали их отношения такими особенными. В частности, речь идет об интимном аспекте. Изменение произошло после того, как другие сообщили, что их друзья ИИ были слишком сексуальными", — говорится. в Daily Mail.

Чат-бот, посредством которого женщина создала для себя романтического партнера, имитирует разговоры и взаимодействия. Он использует передовые методы обработки природного языка (NLP) и алгоритмы машинного обучения для использования человеческого языка и ответов. Пользователь общается со своим чат-ботом с помощью текстовых разговоров через программы или платформы для обмена сообщениями, может поделиться своим мнением, задать вопросы или вступить в случайную беседу с ИИ, и он ответит на основе своего обучения и алгоритмов.

В то же время у программы нет настоящих эмоций, сознания или самосознания. Все ответы генерируются на основе статистических закономерностей и заранее запрограммированной информации, а не реальных чувств или личного опыта.

Напомним, в новом исследовании специалисты обнаружили, как формируется наша память и где наш мозг хранит воспоминания.

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