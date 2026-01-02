Женщины с возрастом меняют предпочтения в выборе мужчин: ученые объяснили, как именно

Женщины / © www.freepik.com/free-photo

Исследователи из Вроцлавского медицинского университета разгадали давнюю загадку, почему матери и дочери часто не могут прийти к согласию относительно идеального мужчины. Оказалось, что критерии мужской привлекательности напрямую зависят от биологического этапа жизни женщины и ее репродуктивных приоритетов.

Об этом сообщает Daily mail.

Статус против генетики

В эксперименте приняли участие более 120 женщин от 19 до 70 лет, которые оценивали цифрово обработанные фото мужчин. Результаты показали четкую границу: молодые девушки чаще выбирают атлетическое телосложение и выраженную мускулатуру. По мнению ученых, это подсознательный поиск хорошей генетики и физической силы для защиты будущего потомства.

Подборка изображений, показанных в рамках исследования. В верхней строке показаны изменения формы лица: A — феминизированная, B — средняя, а C — маскулинизированная. Во второй строке показаны изменения волос на лице: A — светлая, B — средняя, а C — полная борода.

Женщины старшего возраста и те, кто уже находится в периоде постменопаузы, предпочитают стройное телосложение и густую бороду. V-образная фигура «качка» их скорее отпугивает, чем привлекает. Борода в их глазах ассоциируется со зрелостью, социальным статусом и надежностью — чертами, которые становятся приоритетными, когда вопрос фертильности отходит на второй план.

Женщин также попросили оценить различия в форме тела (верхняя строчка) и количестве мышц (нижняя строчка)/

Эффект «бабушки» и смена трендов

Исследователи объясняют это «гипотезой бабушки»: с возрастом женщины подсознательно ищут стабильного партнера, не проявляющего лишней агрессии и способного обеспечить ресурсы для семьи и внуков. Чрезмерная мускулистость может восприниматься ими как признак доминирования, мешающий спокойной жизни.

Интересно, что научные выводы подтверждаются и свежими опросами. Так, среди 2500 британских женщин семь из десяти заявили, что небритый Педро Паскаль привлекает их гораздо больше, чем идеальный пресс Зака Эфрона. Эксперты знакомств констатируют: эра «кубиков» на животе проходит, уступая место подлинности, зрелости и легкому флеру таинственности, который дарит растительность на лице.

Напомним, новое исследование, опубликованное в издании Frontiers in Psychology, показывает, что мужчины предпочитают женщин более низкого роста, особенно когда речь идет о краткосрочных отношениях. В то же время женщины остаются более последовательными в своих предпочтениях и всегда выбирают мужчин выше себя — независимо от того, ищут ли они краткосрочные или долгосрочные отношения.