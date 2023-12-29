Женские слезы удивительно влияют на поведение мужчин – результат исследования

Согласно новому исследованию, нюхание женских слез может снизить агрессивное поведение мужчин и может объяснить, почему плач развился у людей.

Об этом пишет Metro.

Хотя слезы не имеют запаха, исследование показало, что они излучают химический сигнал, блокирующий агрессию у мужчин, и что запах этих слез приводит к снижению активности мозга, связанной с агрессией.

Однако эффект может быть одинаковым для всех полов.

Давно известно, что агрессия у грызунов блокируется, когда они чувствуют запах слез самок, являющихся примером социальной хемосигнализации — процесса распространенного у животных, но менее распространенного у людей.

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Чтобы определить, имеют ли слезы такой же эффект на людей, исследователи подвергли группу мужчин влиянию эмоциональных слез женщин или физиологического раствора, пока они играли в игру для двоих.

Игра была разработана так, чтобы вызвать агрессивное поведение в отношении другого игрока, который, по мнению мужчин, жульничал.

Если бы у них была возможность, мужчины могли бы отомстить другому игроку, заставив его потерять деньги.

Мужчины не знали, что они нюхают и не могли отличить слезы от физраствора.

Результаты, опубликованные в журнале PLOS Biology, показали, что агрессивное поведение с целью отомстить во время игры снизилось более чем на 40% после того, как мужчины понюхали женские слезы.

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МРТ их мозга показало, что при нюхании слез две области мозга мужчин, связанные с агрессией, — префронтальная кора и передняя островковая доля — были не столь активны.

Отдельно, чем больше разница в этой активности мозга, тем реже игрок мстил во время игры.

Однако авторы отметили, что эффект, вероятно, такой же и у женщин. Команда изучала влияние женских слез на мужчин только потому, что среди участников – большинство из тех, кто ответил на предложение "пожертвовать" слезы, были женщины.

"Это становится особенно экологически актуальным в случае детских слез, поскольку у младенцев нет вербальных средств, позволяющих обуздать агрессию по отношению к ним, и поэтому они с большей вероятностью будут полагаться на хемосигналы", — пишут они.

Главный автор Шани Агрон, аспирантка Института науки Вейцмана в Израиле, добавила: "Мы обнаружили, что, как и мыши, человеческие слезы содержат химический сигнал, блокирующий агрессию самцов родственников. Это противоречит представлению о том, что эмоциональные слезы присущи только человеку. связь между слезами, активностью мозга и агрессивным поведением означает, что социальная хемосигнализация является фактором человеческой агрессии, а не просто животным интересом".

Напомним, ученые напечатали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарства. Это может положить конец необходимости тестирования на животных.

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