Жертвоприношения в Древнем Египте: черепа раскрыли тайну царских захоронений

Жертвоприношения в Древнем Египте / © Unsplash

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Черепа из царского некрополя в Абидосе, спрятанные в фондах музейных коллекций на целый век, в конце концов раскрыли одну из самых мрачных тайн раннего Египта. Новое исследование доказывает: 5000 лет назад после смерти египетских правителей их ближайших подданных действительно приносили в жертву, чтобы те сопровождали царя в потустороннем мире.

Об этом рассказали Gizmodo.

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В древнем Египте слуг приносили в жертву после смерти правителя

Еще в 1920-х годах выдающийся египтолог Флиндерс Петри обратил внимание на удивительную особенность при раскопках в Абидосе. Царские усыпальницы были окружены сотнями скромных сопутствующих захоронений. Ученый усомнился, что такое множество людей — преимущественно ремесленников, чиновников среднего и низшего звена и слуг — могло умереть естественной смертью одновременно с монархом.

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Петри высказал гипотезу о ритуальном убийстве любимых и приближенных слуг, но не смог найти на скелетах бесспорных следов смертельных ранений, из-за чего его теория долгое время оставалась под вопросом.

Спустя столетие египтолог и биоархеолог из Университета Пердью Розлин Кэмпбелл решила проверить предположение своего предшественника с помощью современных методов криминалистики.

Она подробно изучила архивные заметки Петри, а также 46 черепов, которые археолог в свое время вывез в Великобританию. Результаты ее поразили: на 18 черепах исследовательница обнаружила следы тяжелых черепно-мозговых травм, которые ученый ошибочно счел естественными повреждениями костей.

Современный судебно-медицинский анализ показал, что это были травмы, повлекшие смерть. Большинство обнаруженных повреждений являются линейными переломами, характерными для ударов плоским тупым оружием с широкой поверхностью.

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Хотя такие переломы могут возникать и при падении, но в таком случае жертвы получили бы травмы еще и других костей скелета. Кроме того, на некоторых черепах были обнаружены следы применения острого оружия, в частности, рубленую рану в области глаза.

«Жертвоприношение свиты — это разновидность человеческих жертвоприношений, когда после смерти правителя убивают приближенных к нему лиц. Во многих культурах такой обычай практиковали из-за веру в то, что принесенные в жертву люди будут продолжать служить правителю в загробном мире; в то же время это могло быть и наглядной демонстрацией власти правителя. Некоторые из приближенных могли идти на смерть добровольно, стремясь к вечной жизни или чести, тогда как других выбирали или даже принуждали к этому», — объясняет ученая.

Хотя точные причины смерти каждого найденного установить трудно, по меньшей мере 39% исследованных черепов имеют следы умышленных смертельных ударов по голове.

«Повреждения на сохранившихся черепах — это преимущественно линейные переломы, которые, вероятно, приводили к быстрой потере сознания, внутреннему кровотечению и смерти», — добавляет Розлин Кэмпбелл.

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Судьба остальных похороненных в сопутствующих могилах Абидоса остается загадкой. Они могли умереть от естественных причин, быть удушенными или убитыми другими способами, не оставляющими следов на костях. Флиндерс Петри, к величайшему сожалению, решил перезахоронить большинство найденных костей.

Древним Египтом могла править женщина-фараон

Напомним, новое исследование египтолога Сью Келли и специалиста по цифровой археологии Кристал Миллер, свидетельствует, что Меритнейт могла править Древним Египтом как полноправная владычица еще около 5 тысяч лет назад — задолго до Хатшепсут и Клеопатры.

Ученые применили цифровую обработку старой фотографии отпечатков печатей из некрополя Саккара, найденных в 1946 году, и более четко разглядели имя Меритнейт внутри сереха — рамки, используемой в ранне династический период исключительно для обозначения имен правителей.

Меритнейт жила во времена Первой династии, и ее статус давно вызывал споры: ее считали женой царя, регентшей при малолетнем сыне Дени или соправительницей царя Джера. На ее особое положение также указывают монументальная гробница в царском некрополе Абидоса с десятками захоронений слуг, царский потолок и другие находки. Исследовательницы предполагают, что ее политическая деятельность продолжалась более трех десятилетий.

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