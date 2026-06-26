Жестокие хищники с "фонариками": ученые раскрыли темную сторону жизни светлячков

Светлячки используют свечение не только для привлечения партнеров

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В июне 2026 года в США энтомологи из Университета Северной Каролины подробно объяснили сложные причины свечения светлячков, чтобы помочь людям лучше понять природу этих удивительных биолюминесцентных жуков. Ученые выяснили, что насекомые производят свет благодаря химической реакции люциферина с кислородом, которая происходит в их нижнем брюшке. Благодаря этой реакции они почти со стопроцентной эффективностью превращают химическую энергию в свет, не теряя ее в виде бесполезного тепла.

Об этих удивительных открытиях пишет Popular Science.

Защита и брачные танцы

Причины свечения напрямую зависят от стадии жизненного цикла насекомого. Например, личинки используют яркий свет в качестве предупредительного сигнала для хищников о своей токсичности из-за наличия ядовитых люцибуфагинов стероидов. Взрослые особи применяют свечение для сложных брачных ритуалов, где самцы и самки общаются с помощью специфических световых знаков.

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«У большинства североамериканских светлячков самцы имеют специфический паттерн вспышки. Если они летают в правильное время ночи и подают правильный сигнал, самка может увидеть этот сигнал и ответить вспышкой», — пояснил механизм привлечения партнеров профессор энтомологии Клайд Соренсон.

Коварные роковые самки

Несмотря на всеобщую романтичность брачных танцев, в мире светлячков существуют так называемые «роковые самки» из рода Photuris, которые на самом деле являются хищниками. Поскольку они от природы не производят защитные токсины, им приходится имитировать световые сигналы самок других видов. Благодаря этому обману они привлекают к себе доверчивых самцов, съедают их и поглощают необходимые токсичные вещества для собственного организма.

«Тогда роковые самки используют эти химические вещества для защиты своих яиц и в определенной степени для защиты себя от хищников», — подчеркнул Клайд Соренсон.

Подавляющее большинство своей жизни, которая длится до двух лет, светлячки проводят именно на стадии личинки под землей. После метаморфозы взрослые насекомые живут всего от пяти дней до месяца, сосредотачиваясь исключительно на поиске партнера для быстрого продолжения рода.

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Напомним, у шмелей и королевы, и обычные рабочие особи начинают свою жизнь совершенно одинаково – с идентичных яиц, имеющих вполне общую ДНК. Какие личинки шмелей должны стать матками, решает «диктатура пролетариата», когда рабочие выбирают «королевскую» диету для отдельных личинок.

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