Жил еще до динозавров: ученые обнаружили останки странного хищника

Pampaphoneus принадлежал к группе диноцефалов.
В Бразилии обнаружена хорошо сохранившаяся окаменелость хищника в возрасте 265 миллионов лет. Эта чрезвычайная находка состоит из черепа, ребер и костей рук, принадлежащих Pampaphoneus — хищнику наивысшего уровня, жившему перед катастрофическим событием, которое привело к вымиранию 86% видов животных на Земле.
Об этом пишет IFLScience.
Pampaphoneus принадлежал к группе диноцефалов, группе животных, живших на суше. Это название происходит от греческого "ужасающая голова", из-за толстых черепных костей, характерных для этой группы. Хотя окаменелости этой группы задокументированы в Азии и Южной Африке, их присутствие в Южной Америке остается относительно немногочисленным.
"Найти новый череп Pampaphoneus спустя столько времени было чрезвычайно важно для расширения наших знаний о животном", — отметили ученые.
Напомним, канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные относительно 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к выводу, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн.
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