Жилье, больницы и тропические леса: что внутри межзвездного корабля для человечества (фото)

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Международная команда исследователей, инженеров и архитекторов разработала футуристический космический корабль «Chrysalis», способный преодолеть 250-летнее путешествие к Альфе Центавра.

Об этом пишет Project Hyperion

Этот проект занял первое место в престижном конкурсе Project Hyperion, который оценивает реалистичные концепции межзвездных полетов. Команда намеренно исключила фантастические технологии — такие как сверхсветовые скорости или криосон — и сосредоточилась на возможностях, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем.

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Гигантский цилиндрический корабль длиной 58 км рассчитан на 1000 человек, которые поколениями будут жить на его борту. Внутри будет создана целая микроцивилизация: жилые блоки, образовательные учреждения, медицинские центры, спортивные комплексы и аграрные биомы — от тропических до бореальных. Выращивание пищи сосредоточится на растительной основе, а белок будет производиться синтетически, что сделает экипаж вегетарианским.

Особое место будет занимать 130-метровый «космический купол» с прозрачными панелями, направленный назад — к Солнцу и Земле. Он позволит пассажирам видеть звездное небо и помнить о своем происхождении. В конструкции предусмотрено создание искусственной гравитации путем вращения концентрических цилиндров, а энергоснабжение будут обеспечивать термоядерные реакторы.

В «Chrysalis» будет воплощена идея сохранения культурного и биологического наследия человечества — генетические банки, библиотеки с артефактами и общественные пространства для формирования новой межзвездной идентичности. Проект получил высокую оценку жюри за глубину проработки, в частности планы по защите от радиации и поддержания психического здоровья жителей.

Доктор Андреас Гайн из Института межзвездных исследований отметил, что «Chrysalis» — это не только фантастика, но и попытка осмыслить, как человечество может жить и развиваться в изолированной среде. Подобные проекты открывают новые горизонты не только для космоса, но и для решения глобальных проблем на Земле.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ученый из Гарварда опубликовал жуткое предупреждение о таинственном межзвездном объекте, мчащемся сквозь нашу Солнечную систему, и заявил, что это может означать катастрофу для Земли.