Жили 75 млн лет назад: в Испании обнаружили новый вид динозавров с одной сверхдлинной частью тела

Ученые открыли совершенно новый вид длинношеих динозавров, возраст которых достигает 75 миллионов лет, что повлекло за собой настоящий фурор в Испании.

Об этом пишет Daily Star.

Эта колоссальная находка появилась среди клада более 12 000 окаменелостей, найденных с 2007 года во время прокладки пути для скоростной железнодорожной сети Мадрид-Леванте (AVE).

Эти старые кости были не просто кучей истории — они привели к идентификации целого ряда ранее неизвестных видов, что позволило исследователям глубже погрузиться в то, какой была жизнь в позднемеловую эпоху.

Возглавляющий команду португальский охотник за окаменелостями доктор Педро Мочо назвал нового зауропода, найденного в районе Куэнки, Испания, Qunkasaura pintiquiniestra. Название, полное отсылок как к географии, так и к культуре, является творческой выдумкой, почитающей древние места, где он был найден.

В Испании найден новый вид динозавров / Фото: Nature

"Qunka" углубляется в глубоко укоренившуюся этимологию, связанную с окрестностями Куэнки и Фуэнтеса. Не останавливаясь на этом, "Saura" не только изысканно перефразирует латинское слово "ящерица", но и вызывающе подмигивает известному художнику Антонио Саури. А что касается "Pintiquiniestra" — это королевский крик мифической "королевы Пинтикиниестры", выхваченный прямо со страниц "Дон Кихота" Сервантеса.

Об этом рассказал доктор Педро Мочо из Лиссабонского университета, Португалия: "Изучение этого образца позволило нам впервые обнаружить наличие двух разных линий сальтасауроидов в одном и том же ископаемом месте".

В Испании найден новый вид динозавров / Фото: Nature

Он подчеркнул, что одна группа, названная Lirainosaurinae, не так уж чужда на Пиренейском полуострове. Известные тем, что они были немного ниже ростом, эти динозавры приспособились к своему уникальному островному месту для вечеринок.

"Другими словами, Европа была огромным архипелагом, состоявшим из нескольких островов в позднем Меловом периоде. Однако Qunkasaura принадлежит к другой группе зауроподов, представленной на Пиренейском полуострове средними по размерам видами 73 миллиона лет назад. Это говорит нам о том, что эта линия прибыла на Пиренейский полуостров гораздо позже других групп динозавров, – сказал доктор Мочо. — Qunkasaura pintiquiniestra выделяется тем, что является одним из наиболее полных скелетов зауроподов, найденных в Европе, в частности шейные, спинные и хвостовые позвонки, часть тазового пояса и элементы конечностей. Их уникальная морфология, особенно в хвостовых позвонках, предлагает новое понимание нептичьих динозавров Пиренейского полуострова, исторически малоизученной группы".

В Испании найден новый вид динозавров / Фото: Nature

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, определяет Qunkasaura как представителя опистоцеликообразных сальтазавров, группы, обитающей в северном полушарии. Большинство позднемеловых зауроподов из юго-западной Европы, в частности Lohuecotitan pandafilandi – ранее описанный из Ло Уэко, принадлежат к группе Lirainosaurinae, которая, очевидно, эксклюзивна для европейского континента.

Новое исследование намекает на то, что Ло Уэко может быть единственным местом, где две динотаксические группы жили бок о бок. Эксперты обсуждают возможный диноклан под названием Lohuecosauria – титанозавры, содержащие представителей по обе стороны семейного дерева.

Доктор Мочо считает, что эти доисторические гиганты, возможно, топтались по южным землям, прежде чем захватить мир. Он сказал: "К счастью, месторождение Ло Уэко также хранит несколько скелетов зауроподных динозавров, которые еще предстоит определить, и которые могут соответствовать новым видам и помогут нам понять, как эти животные эволюционировали".

Напомним, ученые нашли новый вид древнего человека возрастом более 200000 лет. Это поможет лучше понять сложную историю эволюции в Азии.

Читайте также: