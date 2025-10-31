"Живая окаменелость" Европы с хоботом: как выглядит загадочное животное и почему оно исчезает

Пиренейская выхухоль. Фото: David Perez/CC BY 3.0

Реклама

В горных реках Пиренейского полуострова и южной Франции живет пиренейская выхухоль — уникальное водное животное, похожее на крошечного пушистого слона. Ее гибкая морда, водонепроницаемый мех и ночной образ жизни делают ее одним из самых загадочных млекопитающих Европы.

Об этом сообщило издание BBC Wildlife Magazine.

Пиренейская выхухоль (Galemys pyrenaicus) — малоизвестный, но удивительно уникальный житель горных рек Испании, Португалии и юга Франции. Это ночной охотник, который избегает людей настолько искусно, что увидеть его в природе — настоящая удача. Ученые обычно фиксируют его только с помощью фотоловушек или анализа ДНК окружающей среды.

Реклама

Этот небольшой насекомоядный насекомоядный длиной 11-16 см имеет такой же по размеру сплющенный хвост, густой водонепроницаемый мех и большие перепончатые задние лапы — идеальные «инструменты» для жизни в быстрых потоках. Длинная узкая морда, похожая на хобот, делает выхухоль узнаваемой и принесла ей прозвище «трубач-щур».

Глаза у животного крошечные, а уши почти незаметны — главные сенсоры здесь не зрение, а осязание и обоняние. Его морда покрыта вибриссами и специальными рецепторами — органами Эймера, благодаря которым он чувствует даже малейшее движение насекомых в воде. Во время охоты выхухоль способна «нюхать» под водой, выпуская и сразу вдыхая воздушные пузырьки — настоящий водный нюхач-рекордсмен.

Рацион этого млекопитающего составляют личинки насекомых, моллюски, рачки, черви и головастики. Оно рыщет по дну, нащупывая добычу мордой, и мгновенно хватает ее из ила. Сильный хвост и перепончатые лапы помогают животному нырять и ловко маневрировать в холодных потоках.

Выхухоль роет норы в крутых берегах рек — вход обычно под водой. Она избегает стоячих водоемов и остро реагирует на любое загрязнение. Для жизни ей нужна только чистая, насыщенная кислородом вода, поэтому дамбы, гидроэлектростанции и аграрные стоки — смертельная опасность для вида.

Реклама

Этот эндемик Пиренеев живет на высоте от 400 до 2500 метров, в отдаленных горных потоках. Популяции разобщены, а потому уязвимы. Выхухоль занесена в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Ученые называют ее «живой окаменелостью»: строение тела выхухоли почти не изменилось за миллионы лет эволюции. Она сочетает черты крота, землеройки и выдры — удивительная комбинация для жизни между сушей и водой.

Отдельная «изюминка» вида — пахучие железы у хвоста, которые выделяют мускусный аромат. Именно он помогает выхухоли обозначать территорию и привлекать партнера. От этого запаха и происходит название — «desman» означает «мускус».

Напомним, на глубине Южного океана найдено 30 новых видов, среди которых оказалась плотоядная «губка-шар смерти», использующая микрокрючки для охоты.