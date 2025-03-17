Живем ли мы в черной дыре: новое открытие телескопа Уэбба меняет представление о Вселенной

Исследования показали, что примерно две трети из 263 галактик, зафиксированных телескопом, вращаются в направлении, противоположном нашей галактике Млечный Путь.

Телескоп Джеймса Уэбба, запущенный NASA три года назад, совершил очередное сенсационное открытие: новые снимки далекого космоса свидетельствуют о возможном дисбалансе во вращении галактик, что может изменить наше понимание Вселенной.

Об этом пишет Newsweek.

Исследования показали, что примерно две трети из 263 галактик, зафиксированных телескопом, вращаются в направлении, противоположном нашей галактике Млечный Путь. Ожидалось, что распределение должно быть примерно равномерным, однако реальные данные обнаружили существенное отклонение.

Причина этого явления пока не установлена, однако существует гипотеза, предполагающая, что вся наша Вселенная может находиться внутри черной дыры.

"Одним из объяснений является то, что Вселенная родилась вращающейся", – отмечает Лиор Шамир, специалист по информатике из Университета штата Канзас. Он объясняет, что эта идея согласуется с космологической теорией черной дыры, которая предполагает, что наша Вселенная является внутренней частью гигантской черной дыры.

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"Если Вселенная действительно родилась в движении, это означает, что наши текущие теории о космосе неполны", – добавляет Шамир.

Еще одним возможным объяснением феномена является эффект Доплера: вращающиеся по часовой стрелке галактики могут выглядеть ярче, а потому их доля может быть преувеличенной. Если это предположение правильно, ученым придется пересмотреть методы измерения расстояний в глубоком космосе.

"Это открытие может повлиять на понимание многих других нерешенных вопросов космологии, таких как скорость расширения Вселенной и природа больших галактик, которые, согласно текущим расчетам, могут быть старше самой Вселенной", — отмечает Шамир.

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает изучать все этапы истории Вселенной – от Большого взрыва до формирования звезд и планет. Он находится на орбите вокруг Солнца на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, что позволяет получать беспрецедентно детальные изображения самых отдаленных уголков космоса.