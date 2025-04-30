Живем ли мы в компьютерной симуляции: новое исследование ставит гравитацию под вопрос

Живем ли мы в компьютерной симуляции.

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Может ли гравитация быть не силой, а алгоритмом, который помогает упорядочивать информацию? Такую гипотезу выдвинул доктор Мельвин Вопсон в исследовании, опубликованном в журнале AIP Advances. Он развивает идею о том, что Вселенная – это сложная информационная система, похожая на цифровую симуляцию, а гравитация – механизм, который уменьшает хаос и оптимизирует код реальности.

Об этом пишет SCI News.

Ученый утверждает, что в рамках информационной физики объекты во Вселенной привлекаются не только благодаря массе, а потому, что их объединение позволяет уменьшить объем информации, которую нужно хранить.

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"Это как компьютер, сжимающий данные: проще управлять одним объектом, чем миллионами частиц", - объясняет он.

Вопсон представляет пространство-время как сетку с цифровыми ячейками — клетками, хранящими биты информации. По его словам, когда частицы сближаются, Вселенная становится более экономной в плане вычислений — так возникает гравитация. Ранее исследователь уже выдвигал идею, что информация имеет физическую массу, а элементарные частицы включают в себя "данные" о себе, подобно ДНК.

Эта концепция также позволяет по-новому посмотреть на черные дыры, которые могут быть своеобразными "серверами", где информация концентрируется до предела, и даже на природу темной материи и темной энергии, возможно, они являются продуктами вычислительной системы, в которой мы существуем.

Хотя гипотеза остается теоретической, автор считает, что она может стать основой новых экспериментальных подходов. По словам Вопсона, это шаг к объединению физики, философии и информатики и потенциально к разгадке природы самой Вселенной.