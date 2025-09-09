Животное, которое заполонило почти всю планету: ученые подсчитали его численность

Муравьи / © Фото из открытых источников

Муравьи являются одними из самых многочисленных и успешных созданий на нашей планете. Ученые подсчитали, что их количество достигает около 20 квадриллионов, и они уже колонизировали почти всю сушу Земли.

Об этом сообщило издание IFLScience.

По данным исследования, биомасса муравьев составляет около 12 мегатонн сухого углерода. Это превышает совокупную массу всех диких птиц и млекопитающих и эквивалентно примерно 20% биомассы человека. Исследователи отмечают, что эти данные являются консервативной оценкой, ведь не учитывают особей, которые не оставляют своих гнезд, а также регионы с недостаточным изучением, в частности бореальные леса.

Чтобы получить эти показатели, ученые проанализировали более 500 исследований в различных экосистемах мира. Оказалось, что самые большие популяции сосредоточены во влажных тропических лесах и саваннах. Две трети видов обитают именно там, тогда как в засушливых регионах преобладают виды, питающиеся на земле. В лесах плотность муравьев-листоедов в четыре раза выше, чем в кустарниковых зарослях.

Сегодня известно более 15,7 тысячи видов и подвидов муравьев. Они распространены на всех континентах, кроме Антарктиды, а также отсутствуют в Исландии, Гренландии, частях Восточной Полинезии и на отдаленных островах. Впервые муравьи появились примерно 140-158 миллионов лет назад и со временем приспособились к различным условиям.

Ученые из Музея Филда в Чикаго напоминают, что в течение последних 60 миллионов лет муравьи эволюционировали вместе с растениями. Когда деревья начали выделять больше водяного пара, часть колоний перебралась из почвы на кроны. А с распространением цветковых растений в сухие регионы муравьи повторили этот процесс, что способствовало возникновению новых видов, которые существуют и сегодня.

