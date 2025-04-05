Животные в космосе сделали новое открытие: что именно они обнаружили для людей на Земле

Космос / © pixabay.com

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Космические условия оказывают негативное влияние на здоровье человека: от атрофии мышц до нарушений в структуре костей. Ученые Blue Marble Space Institute of Science на МКС исследовали изменения в скелете мышей и получили неожиданные данные, которые помогут в будущем лучше подготовить астронавтов к длительным миссиям.

Об этом пишет Universe Today .

Мыши-астронавты и тайны костей

Команда под руководством Рукмани Кейхилл отправила группу мышей на МКС на 37 дней. После возвращения на Землю их кости исследовали с помощью 3D-томографии высокого разрешения. Оказалось, что микрогравитация влияет на скелет неравномерно: бедренные кости потеряли до 18% ткани, в то время как позвоночник остался почти невредимым. Это подтвердило, что главным фактором потери костной массы является механическая разгрузка, а не радиация или стресс.

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Исследование также показало, что в условиях микрогравитации ускоряется превращение хряща в костную ткань в верхней части бедренной кости. Это может приводить к преждевременному закрытию зон роста, ограничивая длину костей — ранее неизвестный эффект космических полетов.

Наиболее интересным открытием стало влияние среды обитания на здоровье костей. Контрольная группа мышей, находившихся на Земле в специальных сетчатых вольерах с трехмерной структурой, не только сохранила костную массу, но и увеличила ее. Вместо этого мыши в обычных клетках показали значительное ухудшение состояния костей.

Что это значит для людей

Исследование подтвердило: чтобы предотвратить потерю костной ткани в космосе, необходимо воспроизвести механическую нагрузку на опорные участки скелета. На МКС уже используют тренажеры, но предстоящие миссии на Марс потребуют инновационных решений — например, создания искусственной гравитации или разработки индивидуальных программ тренировок.

Кроме того, открытие относительно ускоренного костного образования может помочь в лечении остеопороза или травм. «Мы еще не полностью отдаем себе отчет, насколько тело человека зависит от привычных условий Земли. Космос — это уникальная лаборатория для изучения нас самих», — заключает Кейхилл.

Космические эксперименты с мышами доказывают простую истину: иногда спасительным является не сложный технологический трюк, а простая истина — движение есть жизнь.

Напомним, ранее ученые выяснили, что один из видов лишайников способен выжить в имитирующих марсианских условиях.

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