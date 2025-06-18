Живой гигант старший Римской империи: ученые обнаружили удивительный организм

Ученые нашли самый старый организм. / © pixabay.com

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На севере Мичигана под спокойной поверхностью леса скрывается гигантский живой организм, который не только пережил десятки поколений людей, но и оказался самым большим из известных на планете. Речь идет о грибнице опенка толстоногого (Armillaria gallica), которая, как выяснили ученые, занимает площадь почти в 90 гектаров и имеет возраст не менее 2500 лет.

Об этом рассказывает Т4.

Еще в 1980-х годах исследователи наткнулись на лес, пораженный грибом, и обнаружили, что вся колония является частью одного единственного организма. Но только недавно новое исследование показало настоящие масштабы этого природного гиганта. Ученые собрали более двухсот образцов из самых отдаленных точек пораженной территории и провели анализ ДНК. Результаты подтвердили: это один и тот же генетический индивид.

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Особенность этого гриба заключается в способности образовывать мощные подземные структуры, похожие на веревки, прорастающие через почву и проникающие в мертвые или ослабленные деревья. Но еще более удивительной оказалась стабильность его генома: за всю свою историю колония претерпела только 163 мутаций на 100 миллионов пар оснований ДНК — чрезвычайно низкий уровень для любого живого организма.

Эта генетическая консервативность стала подлинной загадкой для ученых. Среди возможных объяснений — наличие эффективных механизмов восстановления поврежденной ДНК или особенности экологической среды: жизнь под землей защищает гриб от солнечного ультрафиолета и других факторов, обычно вызывающих мутации.

Тихий гигант из мичиганского леса продолжает существовать в тени, не привлекая внимания случайного прохожего, но в то же время бросая серьезный вызов нашим представлениям о старении, эволюции и границах жизни на Земле.

Ранее ученые обнаружили скелет неизвестного по сей день хищника. Находка дает новое представление о происхождении и эволюции Eutyrannosauria — группе крупных хищных динозавров.

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