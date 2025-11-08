Живут более полутысячелетия: ученые назвали самых долгоживущих животных планеты

Гренландская акула

В природе есть создания, которые живут в несколько раз дольше человека. Они не боятся возраста, не стареют и сохраняют жизнеспособность веками. Биологи изучают их механизмы долголетия, ведь именно эти виды способны пролить свет на то, как можно замедлить старение клеток.

Об этом сообщило издание Times Entertainment.

Какие животные мира живут больше всего

Гренландская акула

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) — чемпион среди долгожителей. Она может прожить более 390 лет. Благодаря медленному метаболизму и постоянному холоду арктических глубин ее клетки разрушаются гораздо медленнее, чем у большинства живых существ. Исследование в журнале Science подтвердило эти данные с помощью радиоуглеродного анализа тканей глаза.

Моллюск квахог

Океанический квахог (Arctica islandica), обитающий на дне Северной Атлантики, может доживать до 500 лет. Один из таких моллюсков, «Минг», прожил не менее 507 лет. Его организм имеет высокий уровень защитных белков, которые предотвращают старение клеток. К тому же химический состав его раковины сохраняет данные о климате Земли за сотни лет.

Гренландские киты

Некоторые гренландские киты (Balaena mysticetus) живут более двух веков. Ученые обнаружили, что их гены помогают эффективно восстанавливать ДНК и предотвращать развитие рака. Такое сочетание стабильного метаболизма и генетической устойчивости позволяет китам оставаться здоровыми на протяжении всей жизни.

Гигантские черепахи и морские окуни

На суше настоящими долгожителями являются черепахи с Галапагосских и Сейшельских островов, которые живут более 150 лет. Исследования показывают, что их гены отвечают за восстановление клеток и сильный иммунитет. А в морях рыбы рода Sebastes могут прожить до 200 лет благодаря замедленному обмену веществ и защитным механизмам клеток.

Напомним, в водах Антарктиды живут ледяные рыбы. Они приспособились к экстремальному холоду настолько, что их тела не замерзают даже в воде ниже нуля.