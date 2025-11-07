Живут в воде, холоднее льда: удивительная эволюция ледяных рыб Антарктики

Ледяная рыба. Фото: Андрей Юрьевич Утевский

Антарктида — царство холода, где температура морской воды опускается до -1,8°C. И все же среди ледяных течений живут невероятные существа — ледяные рыбы. Они приспособились к экстремальному холоду настолько, что их тела не замерзают даже в воде ниже нуля.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Секрет выживания — в физике и биохимии. Соленость океана снижает температуру его замерзания, поэтому даже при минусах вода остается жидкой. Когда на поверхности образуется лед, он давит на более низкие слои, и это замедляет дальнейшее охлаждение. Именно под такими условиями, под толщей шельфовых ледников, рождаются уникальные экосистемы.

Так, под ледником Филхнера в море Уэдделла ученые обнаружили колонию примерно из 60 миллионов ледяных рыб — самое большое известное место их размножения в мире. Эти создания живут там, где большинство других видов давно бы погибло.

Чтобы не превратиться в льдинку, рыбы производят антифризные белки (АФП). Они блокируют рост кристаллов льда внутри организма, поэтому жидкости остаются жидкими даже при температуре ниже нуля.

Но самое интересное — их кровь. Как объясняет биолог и писатель Шон Б. Кэрролл в Big Thinkers, у ледяных рыб нет эритроцитов и гемоглобина. Их кровь прозрачная, без красного оттенка — единственный известный пример среди позвоночных на планете. В слишком холодной воде обычная кровь была бы слишком густой, поэтому природа просто избавилась от «лишнего».

Живут они благодаря высокому уровню растворенного кислорода в антарктической воде. Несмотря на то, что в их крови всего около десятой части кислорода от нормы, это компенсируется мощным сердцем и большим объемом крови.

