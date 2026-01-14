Жизнь без солнца: что скрывала пещера Аялон миллионы лет

Пещера Аялон. Фото профессор Амос Фрумкин через GEOMAR

Пещера Аялон, которая десятки миллионов лет была полностью изолирована от солнечного света и дождевой воды, оказалась домом для уникальной экосистемы, аналогов которой нет в мире. Ее открыли случайно в 2006 году во время работ в карьере Нешер Рамла вблизи Хайфы.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Небольшое отверстие в дне карьера привело исследователей к огромной подземной полости с озером. Именно там ученые впервые увидели живые организмы, которые ранее не были известны науке. По словам специалистов, пещера была полностью отрезана от поверхности Земли в течение миллионов лет, без доступа к свету, фотосинтезу или поверхностным водам.

Как объяснял доцент кафедры экологии и эволюции Еврейского университета в Иерусалиме Ариэль Чипман, экосистема Аялона является исключительной, ведь ее пищевая сеть не зависит от солнечной энергии. Зато жизнь поддерживается благодаря хемосинтезу — бактерии получают энергию из химических реакций с участием сероводорода в подземной воде.

В пещере обнаружили восемь новых для науки видов животных — среди них ракообразные, безглазые наземные существа и скорпион, представлявший совершенно новый род. Все организмы были приспособлены к жизни в полной темноте и стабильной среде без внешних воздействий.

Ученые отмечают: настоящая ценность открытия — не только в новых видах, а в самой пещере как редком примере древней изолированной экосистемы. Исследователи сравнивали первое попадание внутрь пещеры с высадкой на Луну.

Впрочем, после открытия пещера быстро оказалась под угрозой. Из-за вмешательства человека и появления инвазивных видов часть уникальной фауны начала исчезать. В 2021 году ученые и экологические организации выступили против планов использования карьера для сброса поверхностных вод, предупредив о риске полного уничтожения экосистемы.

В конце концов власти отказались от этих планов, признав исключительную ценность пещеры Аялон. Исследователи надеются, что этот объект и в дальнейшем будет оставаться защищенным — как редкий пример того, что жизнь может существовать даже там, где, казалось бы, это невозможно.

