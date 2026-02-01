Жизнь на других планетах может существовать: ученые нашли доказательство

Межзвездное пространство / © pixabay.com

Реклама

Обнаружение в межзвездном пространстве органической молекулы, содержащей серу, делает более вероятным существование жизни на других планетах, кроме Земли.

Об этом заявила профессор планетологии в Музее естественной истории в Лондоне Сара Рассел в комментарии CNN.

Сера является одним из шести элементов, необходимых для жизни на Земле, и, возможно, она была важнейшим компонентом в самых ранних формах жизни на Земле, обеспечивая жизненно важным топливом древние микроорганизмы.

Реклама

«Наличие сложных органических молекул в центре нашей Галактики означает, что биологически важные материалы могут быть повсюду в космосе. Это предполагает, что аналогичные процессы [то есть развитие жизни] могут происходить и в других местах — это делает существование жизни на другой планете немного более вероятным», — прокомментировала ученая недавнее открытие.

Молекула, которая содержит аж 13 атомов серы, была обнаружена в молекулярном облаке G+0,693-0,027, расположенном примерно в 27 000 световых лет от Земли, недалеко от центра нашей галактики.

Исследователи и раньше находили серосодержащие молекулы в кометах и метеоритах, но в межзвездном пространстве крупные молекулы отсутствовали.

«Мы обнаружили в космосе лишь очень ограниченное количество серосодержащих молекул, что странно. Она должна существовать в огромных количествах, но ее очень трудно найти», — сказал ведущий автор исследования Мицунори Араки.

Реклама

Обнаружение более крупных молекул важно, добавил он, потому что это помогает заполнить существующий пробел между простой химией, обнаруженной в космосе, и более сложными строительными блоками жизни, которые были обнаружены в кометах и метеоритах.

Напомним, американское космическое агентство NASA обнаружило редкую экзопланету, которая «чрезвычайно похожа на Землю». На ее поверхности может быть жидкая вода и пригодная для жизни атмосфера.